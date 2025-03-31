Мужчина разжёг костер в центре в Актау

В социальных сетях появилось видео, где неизвестный развел костер у здания «Мангистаумунайгаз» в 6 микрорайоне, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

По словам очевидцев, в то время, как огонь успешно уже горел, его зачинщик спокойно лежал под туями, а позже скрылся.

В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что инцидент произошел сегодня, 31 марта, около 13:45.

Для установления личности поджигателя следователи ДЧС изучают записи камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, - заверили спасатели.

Напомним, ранее был случай, когда мужчины развели костер на балконе одной из новостроек в 32 микрорайоне, на нарушителей составили протокол.