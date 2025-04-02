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02.04.2025, 11:57

Ребенка сбили на дороге в Актау

Происшествия 0 3 216 Лиана Рязанцева

Происшествие случилось 1 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе между 15 и 13 микрорайонами. Подробности рассказали в полиции региона, передает Lada.kz.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

На нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном между 15 и 13 микрорайонами, водитель, управляя автомобилем марки Opel Zafira, сбил мальчика 2016 года рождения.

ДТП произошло 1 апреля, примерно в 14:00 часов.

Ребенок после осмотра врачей был отпущен домой. Автомобиль Opel Zafira водворен на штрафстоянку, в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для справки

Статья 610 – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев. 

Напомним, ранее в Жанаозене на трассе перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадали пять человек, двое из которых – дети. Несовершеннолетние скончались в приемном покое больницы. 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
В ПДД написано "Запрещено передвигаться по пешеходному переходу бегом"
02.04.2025, 09:48
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Главное штраф успели наложить, а ребёнка домой отпустили здоровым без причинения вреда.
02.04.2025, 09:40
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