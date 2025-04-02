Ребенка сбили на дороге в Актау

Происшествие случилось 1 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе между 15 и 13 микрорайонами. Подробности рассказали в полиции региона, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

На нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном между 15 и 13 микрорайонами, водитель, управляя автомобилем марки Opel Zafira, сбил мальчика 2016 года рождения.

ДТП произошло 1 апреля, примерно в 14:00 часов.

Ребенок после осмотра врачей был отпущен домой. Автомобиль Opel Zafira водворен на штрафстоянку, в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для справки

Статья 610 – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Напомним, ранее в Жанаозене на трассе перевернулся автомобиль. В результате аварии пострадали пять человек, двое из которых – дети. Несовершеннолетние скончались в приемном покое больницы.