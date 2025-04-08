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08.04.2025, 10:38

Полицейские Мангистау задержали двух жителей Атырау в Актобе за кражу телефонов в Актау

Происшествия 0 1 955 Лиана Рязанцева

В начале года двое жителей Атырау открыто похитили мобильные телефоны у двух жителей Актау и скрылись в Актобе. Сотрудники полиции Мангистауской области выехали в Актобе, где задержали подозреваемых. После задержания они были экстрадированы в Актау и помещены в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в полиции региона, передает Lada.kz

Кадр видео
Кадр видео

Сегодня, 8 апреля, в пресс-службе полиции области сообщили о задержании двух жителей Атырау в Актобе за кражу телефонов в Актау.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Актау задержаны двое жителей Атырау в Актюбе. Установлено, что они в начале года открыто похитили сотовые телефоны у двух жителей Актау, после чего скрылись с места происшествия. Со счетов потерпевших они сняли деньги в сумме более двух миллионов тенге, - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждены уголовные дела по двум статьям: пункт 3, часть 2 статьи 191 УК РК, пункт 2, часть 3 статьи 188 УК РК.

Статья 191. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.

Пункт 3, часть 2 - Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору - наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Статья 188. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Пункт 2, часть 3 - Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 


Подозреваемые задержаны сотрудниками отдела криминальной полиции Актау. После задержания они были экстрадированы в Актау и помещены в изолятор временного содержания,- заключили в полиции.

Напомним, за кражу задержали 65-летнего жителя областного центра. Как сообщили в полиции, на тое, прошедшем в одном из ресторанов, мужчина незаметно присвоил два чужих электронных устройства связи.

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