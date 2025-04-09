«Легковушка» горела на автодороге в Актау

Инцидент с горением автомобиля произошел на проезжей части в 30 микрорайоне, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По данным ДЧС региона, вчера вечером, 8 апреля, в 21:18 часов на автодороге при движении загорелся автомобиль марки Mazda 3.

Оперативно прибывшие огнеборцы полностью ликвидировали возгорание в 21:30 часов.

Происшествие обошлось без пострадавших.

Пожарные отметили, что в автомобиле 2006 года выпуска был установлен газовый баллон объемом 35 литров.

Причина инцидента устанавливается.

Напомним, ранее подобное происшествие случилось в 8 микрорайоне. Сгорел автомобиль с газобаллонным оборудованием объемом 54 литра.