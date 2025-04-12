18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.94
583.74
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.04.2025, 14:39

В селе Акжигит умер 17-летний парень – родные подозревают убийство

Происшествия 0 4 209 Ольга Максимова

В Бейнеуском районе во время прогулки с друзьями умер молодой парень. Родственники подозревают, что это дело так называемых «старшаков», которые запугивают остальных. В процессе давления они перестарались, и теперь хотят выставить его смерть как несчастный случай, передает Lada.kz.

Село Акжигит. Фото: foto-planeta.co/улья
Село Акжигит. Фото: foto-planeta.co/улья

О случае сообщила член Палаты юридических консультантов Мангистауской области Ажар Абдил на своей странице в Facebook. Она тегнула департамент полиции Мангистауской области.

В последнюю минуту перед захоронением, со слов родителей, они поняли, что что-то не то и отправили его тело к судмедэкспертам в морг в Актау. Они при предварительном осмотре сказали им, что это насильственная смерть. Вопрос: это дело зарегистрировано?, - написала Ажар Абдил.

Как уточнила юрист, о произошедшем ей рассказали родственники умершего. С их слов, парень гулял с друзьями, они и привели его домой. Сказали, что упал. Но дядя умершего заподозрил неладное. При визуальном осмотре он увидел пятна, похожие на следы от побоев. Поэтому отправили тело на экспертизу в Актау. Родственники собрали его друзей и начали допытываться до правды. Друзья сознались, что у них в селе есть «старшаки», которые терроризируют молодежь. С их слов, они поставили всех в ряд и начали бить каждого по одному. Сделали удар,  парень сказал «ай» и упал. Друзья привезли его к медсестре, и та сказала, что он умер.

Умерший Сагындык был единственным ребенком у родителей. Учился в 11 классе и готовился к поступлению в университет на химико-билогическое направление. 

Сагындык с родителями. Фото родственников

Сагындык с родителями. Фото родственников

Более подробную информацию предоставил двоюродный брат погибшего Сакен Куанышбеков.

В районе 21:00 часов вечера 8 апреля он взял у отца деньги и вышел из дома, сказал, что нужно кое-куда сходить. После часов в 23:30 часов друзья привезли его тело. Главное, чтобы задержали виновного – наше главное требование. Это насильственная смерть, его сильно побили. Все телефоны его друзей, чаты, переписка были удалены, очищены. Только телефон моего младшего брата не смогли открыть и там все сохранилось. Результаты медэкспертизы ещё не готовы, мы ждем, чтобы точно выяснить, что послужило причиной смерти, - рассказал Сакен Куанышбеков.

Еще один двоюродный брат Амангельды Куанышбеков сообщил, что Сагындык был здоровым, занимался спортом. В тот вечер домой его друзья сказали, что тот упал с мотоцикла.

«Он умер в районе 23:00-23:30 часов. Его друзьям старшие наказали объяснить произошедшее падением с мотоцикла. Они и сказали, как им поручили. Сейчас в ауле распускают слухи, что, мол, что у него было больное сердце. Но это вранье, он был здоровым, каждый день ходил на тренировки. Оказывается, его били. Его друзья сознались, что их били. Их заставляли ходить к кому-то чистить сарай, а мой братишка не ходил, поэтому стали бить».

Родственники требуют квалифицировать это дело как групповое преступление и применить в отношении всех меру пресечения в виде ареста до завершения расследования, чтобы те не смогли согласовать показания.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.