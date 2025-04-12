В селе Акжигит умер 17-летний парень – родные подозревают убийство

В Бейнеуском районе во время прогулки с друзьями умер молодой парень. Родственники подозревают, что это дело так называемых «старшаков», которые запугивают остальных. В процессе давления они перестарались, и теперь хотят выставить его смерть как несчастный случай, передает Lada.kz .

Село Акжигит. Фото: foto-planeta.co/улья

О случае сообщила член Палаты юридических консультантов Мангистауской области Ажар Абдил на своей странице в Facebook. Она тегнула департамент полиции Мангистауской области.

В последнюю минуту перед захоронением, со слов родителей, они поняли, что что-то не то и отправили его тело к судмедэкспертам в морг в Актау. Они при предварительном осмотре сказали им, что это насильственная смерть. Вопрос: это дело зарегистрировано?, - написала Ажар Абдил.

Как уточнила юрист, о произошедшем ей рассказали родственники умершего. С их слов, парень гулял с друзьями, они и привели его домой. Сказали, что упал. Но дядя умершего заподозрил неладное. При визуальном осмотре он увидел пятна, похожие на следы от побоев. Поэтому отправили тело на экспертизу в Актау. Родственники собрали его друзей и начали допытываться до правды. Друзья сознались, что у них в селе есть «старшаки», которые терроризируют молодежь. С их слов, они поставили всех в ряд и начали бить каждого по одному. Сделали удар, парень сказал «ай» и упал. Друзья привезли его к медсестре, и та сказала, что он умер.

Умерший Сагындык был единственным ребенком у родителей. Учился в 11 классе и готовился к поступлению в университет на химико-билогическое направление.

Сагындык с родителями. Фото родственников

Более подробную информацию предоставил двоюродный брат погибшего Сакен Куанышбеков.

В районе 21:00 часов вечера 8 апреля он взял у отца деньги и вышел из дома, сказал, что нужно кое-куда сходить. После часов в 23:30 часов друзья привезли его тело. Главное, чтобы задержали виновного – наше главное требование. Это насильственная смерть, его сильно побили. Все телефоны его друзей, чаты, переписка были удалены, очищены. Только телефон моего младшего брата не смогли открыть и там все сохранилось. Результаты медэкспертизы ещё не готовы, мы ждем, чтобы точно выяснить, что послужило причиной смерти, - рассказал Сакен Куанышбеков.

Еще один двоюродный брат Амангельды Куанышбеков сообщил, что Сагындык был здоровым, занимался спортом. В тот вечер домой его друзья сказали, что тот упал с мотоцикла.

«Он умер в районе 23:00-23:30 часов. Его друзьям старшие наказали объяснить произошедшее падением с мотоцикла. Они и сказали, как им поручили. Сейчас в ауле распускают слухи, что, мол, что у него было больное сердце. Но это вранье, он был здоровым, каждый день ходил на тренировки. Оказывается, его били. Его друзья сознались, что их били. Их заставляли ходить к кому-то чистить сарай, а мой братишка не ходил, поэтому стали бить».

Родственники требуют квалифицировать это дело как групповое преступление и применить в отношении всех меру пресечения в виде ареста до завершения расследования, чтобы те не смогли согласовать показания.

Редакция Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.