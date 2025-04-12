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12.04.2025, 16:41

Подозрительная смерть в селе Акжигит – возбуждено уголовное дело

Происшествия 0 2 169 Ольга Максимова

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту смерти молодого человека в селе Акжигит ведется расследование, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По данным ведомства, на текущий момент правоохранители проводят расследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Напомним, 8 апреля в селе Акжигит Бейнеуского района при странных обстоятельствах умер 17-летний парень. Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревает, что его убили.

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