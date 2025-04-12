Подозрительная смерть в селе Акжигит – возбуждено уголовное дело

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту смерти молодого человека в селе Акжигит ведется расследование, передает Lada.kz .

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По данным ведомства, на текущий момент правоохранители проводят расследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Напомним, 8 апреля в селе Акжигит Бейнеуского района при странных обстоятельствах умер 17-летний парень. Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревает, что его убили.