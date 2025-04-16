Пострадавшего мужчину в драке в Актау прооперировали

фото из архива Lada.kz

Врачи сообщили, что поступившего в больницу после драки в одном из развлекательных заведений прооперировали.

Операция завершена. Пациент госпитализирован в реанимационное отделение. Состояние тяжелое, под наблюдением врачей, - рассказали в пресс-службе медучреждения.

Напомним, мужчина получил проникающие порезы и проколы брюшной полости, непроникающие порезы левой грудной клетки, множественные порезы левого плеча с повреждением сосудов, а также травматический геморрагический шок.

Инцидент произошел сегодня утром в одном из развлекательных заведений 7-го микрорайона. Мужчина, получивший ножевые ранения, был доставлен в больницу. Полиция проводит комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого.