Избили из зависти: полиция Жанаозена задержала подозреваемых

По факту избиения 11-классника и его отца в Жанаозене возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz .

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По данным департамента полиции Мангистауской области, все участники конфликта установлены.

Несовершеннолетние, подозреваемые в избиении выпускника, были доставлены в управление полиции Жанаозена вместе с родителями. Будет рассмотрен вопрос об ответственности законных представителей всех причастных правонарушителей. Все виновные будут поставлены на профилактический учет, заверили в ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводятся все необходимые следственные действия. Готовится материал для направления в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате, - заявили правоохранители.

Напомним, 16 апреля в Жанаозене воспитанники лицея избили учащегося 11 класса из-за того, что он получил грант на обучение в иностранном ВУЗе.