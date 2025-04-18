Лицеисты из зависти жестоко избили 11-классника в Жанаозене

В Жанаозене воспитанники лицея из зависти к успеху избили учащегося 11 класса. Инцидент произошел в частном жилом массиве, рядом с домом пострадавшего, сообщает Lada.kz .

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В редакцию Lada.kz поступило сообщение об избиении 11-классника, учащегося жанаозенского лицея-интерната «Білім-инновация».

По данным источника, накануне, 16 апреля, выпускника избили сверстники прямо рядом с его домом. Причиной послужила зависть, так как школьник недавно поступил в заграничный ВУЗ на грант. Также уточняется, что зачинщиком нападения стал его ровесник, который является президентом лицея.

На помощь сыну поспешил его отец, но и он не смог дать отпор группе парней, получив травму ноги.

В настоящее время пострадавший со своим родителем находятся в Жанаозенской многопрофильной городской больнице.

Автор жалобы уверяет, что администрация учебного заведения запрещает школьникам навещать жертву насилия и разглашать информацию о произошедшем.

Потерпевшему же предлагают большое денежное вознаграждение, чтобы избежать огласки.

Администрация лицея и городской отдел образования стараются замолчать эту ситуацию, чтобы не испортить репутацию лицея и не потерять свои теплые места. Директор превратил лицей в личный бизнес, - говорится в сообщении.

В Жанаозенской многопрофильной городской больнице корреспонденту Lada.kz сообщили, что у 11-классника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и подкожная гематома теменной области волосистой части, ушиб и кровоподтек лица, параорбитальной области с обеих сторон, а также ссадины левого коленного сустава.

У его отца – закрытый оскольчатый перелом 2-ой плюсневой кости левой стопы со смещением костных отломков.

Lada.kz направила запросы на получение официальных комментариев в департамент полиции, управление образования Мангистауской области.

Напомним, ранее в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля при странных обстоятельствах скончался одиннадцатиклассник. Семья подозревает, что его убили из-за отказа давать деньги или выполнять поручения старших.

Правоохранители по факту произошедшего возбудили уголовное дело. В полиции сообщили, что задержали подозреваемого.

Главный прокурор региона взял дело о погибшем парне на контроль.

Представители надзорного органа проверяют подозреваемых в деле о смерти одиннадцатиклассника в причастности к денежным поборам среди школьников.