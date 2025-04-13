Смерть парня в селе Акжигит – подозреваемого задержали

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Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека (часть 3 статья 196 УК РК), задержан, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

К слову, ранее правоохранителями была распространена ориентировка на разыскиваемого. Из нее следует, что это 20-летний парень, проживающий в одном селе с погибшим.

В случае, если статья, по которой ведется расследование в дальнейшем не изменится, то подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля при странных обстоятельствах умер 17-летний парень. Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревает, что его убили.

Правоохранители по факту произошедшего возбудили уголовное дело.