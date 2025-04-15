Вымогательство и запугивание школьников в селе Акжигит – прокуратура ведет проверку

Представители надзорного органа проверяют подозреваемых в деле о смерти одиннадцатиклассника в причастности к денежным поборам среди школьников, передает Lada.kz .

Прокуратура Мангистауской области. Фото из архива

В региональной прокуратуре прокомментировали заявление родителей о том, что в селе Акжигит действует группировка, которая выстроила систему поборов и запугивания школьников.

В рамках расследуемого уголовного дела проверяется причастность подозреваемого и других лиц к фактам поборов денежных средств у школьников, а также иные обстоятельства. По результатам их действиям будет дана правовая оценка, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по указанию прокуратуры Мангистауской области уголовное дело принято в производство регионального департамента полиции.

Напомним, в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля при странных обстоятельствах скончался одиннадцатиклассник. Семья подозревает, что его убили из-за отказа давать деньги или выполнять поручения старших.

Правоохранители по факту произошедшего возбудили уголовное дело. В полиции сообщили, что задержали подозреваемого.

Главный прокурор региона взял дело о погибшем парне на контроль.