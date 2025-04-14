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14.04.2025, 16:26

Поборы и запугивание школьников поставлены на поток – жители села Акжигит

Общество 0 2 894 Ольга Максимова

Семьи села Акжигит написали открытое письмо начальнику отдела полиции Бейнеуского района Еркебулану Изкенову. В нем они указали, что группировкой молодых людей выстроена система поборов и запугивания школьников. Жители боятся, что если не искоренить эту порочную практику и не наказать всех виновных, то трагедия с гибелью 17-летнего подростка может повториться, передает Lada.kz.

Село Акжигит. Фото: foto-planeta.com / улья
Село Акжигит. Фото: foto-planeta.com / улья

Как сказано в обращении, группа молодых людей угрозами и шантажом устраивает поборы среди школьников. Также учащихся заставляют выполнять личные поручения так называемых «старшаков». Несогласных бьют и запугивают. Замалчивание этих фактов и привело к трагедии, пишут жители, и требуют навести порядок, чтобы дети могли без страха выходить из дома на улицу. 

Обращение подписали 24 семьи. Все они переживают, что подобное может случиться с любым школьником села. 

Напомним, в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля при странных обстоятельствах умер одиннадцатиклассник. Семья подозревает, что его убили.

Правоохранители по факту произошедшего возбудили уголовное дело. В полиции сообщили, что задержали подозреваемого.

Главный прокурор региона взял дело о погибшем парне на контроль.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
bake
bake
за что участковый ЗП получает?
14.04.2025, 12:46
bake
bake
за что участковый ЗП получает?
14.04.2025, 12:46
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