Поборы и запугивание школьников поставлены на поток – жители села Акжигит

Семьи села Акжигит написали открытое письмо начальнику отдела полиции Бейнеуского района Еркебулану Изкенову. В нем они указали, что группировкой молодых людей выстроена система поборов и запугивания школьников. Жители боятся, что если не искоренить эту порочную практику и не наказать всех виновных, то трагедия с гибелью 17-летнего подростка может повториться, передает Lada.kz .

Село Акжигит. Фото: foto-planeta.com / улья

Как сказано в обращении, группа молодых людей угрозами и шантажом устраивает поборы среди школьников. Также учащихся заставляют выполнять личные поручения так называемых «старшаков». Несогласных бьют и запугивают. Замалчивание этих фактов и привело к трагедии, пишут жители, и требуют навести порядок, чтобы дети могли без страха выходить из дома на улицу.

Обращение подписали 24 семьи. Все они переживают, что подобное может случиться с любым школьником села.

Напомним, в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля при странных обстоятельствах умер одиннадцатиклассник. Семья подозревает, что его убили.

Правоохранители по факту произошедшего возбудили уголовное дело. В полиции сообщили, что задержали подозреваемого.

Главный прокурор региона взял дело о погибшем парне на контроль.