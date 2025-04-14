Прокурор взял дело о погибшем в Акжигите парне на контроль

Ход дела о загадочной смерти 11-классника из села Акжигит находится на личном контроле прокурора Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото: Lada.kz

Прокурор Мангистауской области Айдос Майлыбаев взял на личный контроль дело о погибшем в селе Акжигит 17-летнем парне.

Подозреваемое лицо задержано в соответствии со статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса (Основания здержания), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в селе Акжигит Бейнеуского района 8 апреля при странных обстоятельствах умер 17-летний парень. Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревает, что его убили.

Правоохранители по факту произошедшего возбудили уголовное дело. В полиции отчитались, что подозреваемый задержан.