С кулаками из-за телефона: агрессивного авиапассажира задержала полиция в Актау

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Инициатора конфликта с бортпроводником, по данным линейного отдела полиции на станции Мангистау, задержали.

Правонарушитель задержан. Проводится проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка всем участникам конфликта, - сообщает полиция.

Напомним, об инциденте на борту воздушного судна авиакомпании «Scat» направлением Астана-Актау, произошедшем по прибытии в пункт назначения в 00:05 часов 20 апреля, сообщил один из пассажиров. Конфликт затеял мужчина, который забыл свой мобильный телефон в салоне. Об устройстве связи он вспомнил, когда уже находился в рукаве выхода. При попытке вернуться в салон был остановлен бортпроводником, который попросил его немного подождать, так как из самолета продолжали выходить люди. Видя, что владелец гаджета не реагирует на просьбу и продолжает прорываться, бортпроводник сказал, что сам сходит за телефоном. Однако пассажир ринулся за сотрудником авиакомпании и сильно ударил его по лицу.