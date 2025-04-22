Оставленная в духовке пища едва не обернулась пожаром в Актау (видео)

В Актау вчера, 21 апреля, в одной из квартир в 32А микрорайоне из-за оставленной в духовке пищи едва не произошел пожар. Инцидент привел к эвакуации жильцов дома. Подробности Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

фото из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел около 17:06 часов в доме №19, расположенном в 32А микрорайоне. В квартире на четвертом этаже произошло задымление. Как установили пожарные, причиной тому послужила пища, которая загорелась в духовке на кухне.

По словам очевидцев, хозяйка квартиры поставила выпекаться хлеб и уснула. Через некоторое время из духовки начал валить дым, запах гари распространился по всему подъезду. Встревоженные соседи связались с детьми женщины, которые оперативно прибыли и открыли дверь.

Пожарные прибыли к моменту, когда возгорание было уже ликвидировано.

Пострадавших нет.