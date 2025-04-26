18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.03
584.82
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.04.2025, 18:46

Одного из разыскиваемых в Мангистау педофилов задержали

Происшествия 0 2 537 Наталья Вронская

Одного из мужчин, скрывшихся с места жительства в неизвестном направлении, задержали в Атырауской области. Об этом корреспонденту Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауского района.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

По данным полиции, органами внутренних дел приняты соответствующие меры реагирования.

Установлено, что отдельные лица, обязанные регулярно отмечаться в органах внутренних дел, нарушили установленный порядок. Один из них был задержан на территории Атырауской области. В отношении второго лица осуществляются комплексные оперативно-розыскные мероприятия. После установления всех указанных лиц им будут разъяснены требования законодательства о необходимости прохождения регистрации и обязательной отметки каждые 10 дней в органах внутренних дел, а также будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе.

Органы внутренних дел продолжают работу по обеспечению надлежащего контроля за данной категорией лиц в целях предотвращения правонарушений и обеспечения общественной безопасности.

Напомним, в социальных сетях распространяется ориентировка на двух граждан, ранее осужденных по статьям, связанным с действиями сексуального характера против несовершеннолетних. Интерактивная карта с адресами и фотографиями лиц, совершивших преступления против детей, существует в Казахстане с 2016 года. В этом году аналогичный портал с обновленными данными запустила и Генеральная прокуратура страны.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле