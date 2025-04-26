Одного из разыскиваемых в Мангистау педофилов задержали

Одного из мужчин, скрывшихся с места жительства в неизвестном направлении, задержали в Атырауской области. Об этом корреспонденту Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауского района.

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По данным полиции, органами внутренних дел приняты соответствующие меры реагирования.

Установлено, что отдельные лица, обязанные регулярно отмечаться в органах внутренних дел, нарушили установленный порядок. Один из них был задержан на территории Атырауской области. В отношении второго лица осуществляются комплексные оперативно-розыскные мероприятия. После установления всех указанных лиц им будут разъяснены требования законодательства о необходимости прохождения регистрации и обязательной отметки каждые 10 дней в органах внутренних дел, а также будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства, - сообщили в пресс-службе.

Органы внутренних дел продолжают работу по обеспечению надлежащего контроля за данной категорией лиц в целях предотвращения правонарушений и обеспечения общественной безопасности.

Напомним, в социальных сетях распространяется ориентировка на двух граждан, ранее осужденных по статьям, связанным с действиями сексуального характера против несовершеннолетних. Интерактивная карта с адресами и фотографиями лиц, совершивших преступления против детей, существует в Казахстане с 2016 года. В этом году аналогичный портал с обновленными данными запустила и Генеральная прокуратура страны.