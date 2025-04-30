Потерявшуюся девочку вернули матери солдаты из Мангистау

В Жанаозене военнослужащие, проявив бдительность, помогли потерявшемуся ребенку найти маму, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК.

Фото пресс-службы Ргк «Батыс» Нацгвардии РК

Инцидент произошел 29 апреля около 19:45 часов в районе 4 микрорайона. Во время патрулирования солдаты заметили маленькую девочку, находившуюся на улице без сопровождения взрослых. Выяснилось, что она потерялась и не могла найти дорогу домой.

Военнослужащие незамедлительно доставили ребенка в городской отдел полиции. Почти одновременно туда обратилась и мать девочки, обеспокоенная ее исчезновением.

Благодаря оперативным действиям гвардейцев мать и дочь воссоединились.

Мама девочки поблагодарила военнослужащих за неравнодушие и профессионализм.

Подобные инциденты не раз происходили в Жанаозене. Ранее бойцы помогли разыскать потерявшегося трехлетнего мальчика. Подробнее по ссылке.