Ударил за отказ продать алкоголь: в Актау задержан агрессивный покупатель

Женщина отказалась продавать алкогольный напиток в запрещенный законом промежуток времени, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews .

Иллюстративное фото: А. Новодережкин/ТАСС

В департаменте полиции Мангистауской области объяснили, что стало причиной нападения. Покупатель уговаривал кассира продать ему алкоголь после 23:00, когда продажа спиртного уже запрещена. Получив отказ, мужчина нанес сильный удар в область головы женщины.

По данным правоохранительного ведомства, подозреваемый задержан.

«Подозреваемый задержан. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Мужчина помещен в ИВС», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в социальных сетях распространилась видеозапись с камер наблюдения продуктового магазина в 27 микрорайоне Актау. На видео зафиксировано нападение мужчины-покупателя на женщину-кассира,