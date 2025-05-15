Гвардейцы за полчаса нашли потерявшегося в Жанаозене ребенка

В Жанаозене войсковой наряд воинской части 5548 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК в течение получаса нашел потерявшегося четырехлетнего ребенка, сообщает Lada.kz.
По информации пресс-службы регионального командования «Батыс», инцидент произошел вчера, 14 мая, около 20:10 часов. На рацию дежурного по войсковым нарядам старшего лейтенанта Сундета Адехана поступило сообщение о пропаже ребенка, который играл во дворе своего дома. Ориентировка была немедленно передана всем службам и патрулям.
Уже в 20:40 часов военнослужащие в составе начальника патруля рядового Сундетбека Жанабая, а также патрульных – рядовых Азамата Боранбая и Алексея Турова, заметили в одном из дворов подходящего по описанию плачущего мальчика.
Ребенок был доставлен в ближайший опорный пункт полиции, где его передали отцу.
Напомним, в конце апреля в Жанаозене военнослужащие помогли потерявшемуся ребенку найти маму.
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