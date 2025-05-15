Гвардейцы за полчаса нашли потерявшегося в Жанаозене ребенка

Фото пресс-службы регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК

По информации пресс-службы регионального командования «Батыс», инцидент произошел вчера, 14 мая, около 20:10 часов. На рацию дежурного по войсковым нарядам старшего лейтенанта Сундета Адехана поступило сообщение о пропаже ребенка, который играл во дворе своего дома. Ориентировка была немедленно передана всем службам и патрулям.

Уже в 20:40 часов военнослужащие в составе начальника патруля рядового Сундетбека Жанабая, а также патрульных – рядовых Азамата Боранбая и Алексея Турова, заметили в одном из дворов подходящего по описанию плачущего мальчика.

Ребенок был доставлен в ближайший опорный пункт полиции, где его передали отцу.

Напомним, в конце апреля в Жанаозене военнослужащие помогли потерявшемуся ребенку найти маму.