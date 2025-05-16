Женщину, бросившую новорождённого ребёнка в Мунайлинском районе, до сих пор не нашли

В полиции региона заявили, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся до сегодняшнего дня. О местонахождении матери ребёнка ничего не известно, передает Lada.kz .

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В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что на сегодняшний день местонахождение матери ребёнка установить не удалось.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения матери ребёнка продолжаются, - заявили в полиции.

По данным ведомства, младенца после обнаружения сразу же доставили в перинатальный центр.

Редакция Lada.kz ожидает официального ответа от регионального управления здравоохранения по поводу состояния новорождённого.

Напомним, утром 5 мая около 09:30 часов в селе Бесшокы Мунайлинского района был обнаружен новорожденный ребенок, оставленный у окна одного из жилых домов. Правоохранители тогда сообщили, что возбудили уголовное дело по факту произошедшего.