Стало известно о состоянии брошенного в Мунайлинском районе младенца

Заведующая отделением Мангистауского областного перинатального центра «Ана мен бала» Гульзада Сарбалаева рассказала о состоянии новорождённого ребёнка, которого бросила мать в селе Бесшокы, передает Lada.kz .

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Обнаруженный в селе Бесшокы новорождённый ребёнок оказался девочкой. При поступлении в больницу её рост составлял 48 сантиметров, вес – 2300 граммов.

По словам Гульзады Сарбалаевой, девочка находится в перинатальном центре под наблюдением врачей.

Точно сказать, сколько дней ребёнку, не могу. Предполагаю, что девочку нашли и привезли к нам в течение часа после рождения. На вид ребенок доношенный, но с признаками гипотрофии, то есть с внутриутробным недовесом. В целом, по результатам обследования девочка здорова. Врождённых патологий не выявлено, - рассказала заведующая отделением областного перинатального центра Гульзада Сарбалаева.

Медик отметила, что на текущий момент в состоянии малышки наблюдается положительная динамика. Ее вес составляет 2467 граммов.

Состояние девочки стабильное. Она хорошо ест, кормим молочной смесью по 45 миллилитров – усваивает нормально, через бутылочку, - отметила врач.

По информации директора областного перинатального центра «Ана мен бала» Жапырак Епеновой, ребёнок останется в больнице до понедельника, после чего маленькую пациентку переведут в Дом малютки.

Напомним, утром 5 мая около 09:30 часов в селе Бесшокы Мунайлинского района был обнаружен новорожденный ребенок, оставленный у окна одного из жилых домов. Правоохранители тогда сообщили, что возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

В полиции региона заявили, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся до сегодняшнего дня. О местонахождении матери ребёнка ничего неизвестно.