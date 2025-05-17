Миграционная афера через ЦОН: полиция изъяла поддельные документы и паспорта в Мангистау

В Мангистауской области полицией пресечен канал незаконной миграции. Изъяты паспорта, печати и крупная сумма денег, сообщает Lada.kz по информации Polisia.kz.
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области пресечена схема оказания фиктивных услуг иностранным гражданам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН.
В четверг, 15 мая, в ходе оперативных мероприятий задержаны трое подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.
В результате обысков изъяты:
более 70 печатей различных ТОО,
около 75 паспортов иностранных граждан,
электронные носители информации,
компьютерная техника,
банковские карты,
оригиналы документов из ЦОНа,
порядка 2 млн тенге наличными,
два автомобиля.
Проводится досудебное расследование.
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