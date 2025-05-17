Миграционная афера через ЦОН: полиция изъяла поддельные документы и паспорта в Мангистау

В Мангистауской области полицией пресечен канал незаконной миграции. Изъяты паспорта, печати и крупная сумма денег, сообщает Lada.kz по информации Polisia.kz.

фото Polisia.kz

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области пресечена схема оказания фиктивных услуг иностранным гражданам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН.

В четверг, 15 мая, в ходе оперативных мероприятий задержаны трое подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

В результате обысков изъяты:

более 70 печатей различных ТОО,

около 75 паспортов иностранных граждан,

электронные носители информации,

компьютерная техника,

банковские карты,

оригиналы документов из ЦОНа,

порядка 2 млн тенге наличными,

два автомобиля.

Проводится досудебное расследование.

