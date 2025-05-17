Кредит на всю пенсию: обманутая мошенниками пенсионерка из Актау подала в суд на банк

Пенсионерка из Актау стала жертвой мошенников, но главную борьбу она сегодня ведёт не с ними, а с банком, выдавшим ей крупный кредит без объективной проверки платёжеспособности. Женщина подала иск в суд, требуя признать сделку недействительной. По её словам, финансовая нагрузка от кредита почти равна её пенсии, сообщает Lada.kz.

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История началась в апреле прошлого года, когда женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур. В течение нескольких часов они вводили её в заблуждение, убеждая в необходимости защитить свои финансы от «кредитных аферистов».

Под предлогом оформления запрета на взятие кредита она установила на телефон вредоносное приложение, после чего мошенники оформили на неё онлайн-кредит в размере почти 4,9 миллиона тенге. Кроме того, с её депозитного счёта обманом были сняты 2 миллиона 758 тысяч тенге. Женщина уверяет: никаких персональных данных для оформления займа она не вводила.

Позже она обнаружила, что в приложении банка на её имя оформлен кредит с ежемесячным платежом в размере 173 330 тенге, при том что её пенсия составляет 175 880 тенге.

По словам пострадавшей, банк выдал кредит без должной проверки её финансовых возможностей, нарушив внутренние правила и требования Агентства по регулированию финансового рынка. Женщина также подтвердила, что проходила видеоверификацию, не осознавая, что в этот момент оформляется кредит — она находилась под психологическим давлением со стороны мошенников.

«Согласно постановлению № 170, банк обязан рассчитывать коэффициент долговой нагрузки и учитывать все источники дохода и расходов. В моём случае доход завысили, расходы не учли, а сам кредит одобрили без объективной оценки», - говорит женщина.

Она обращалась в банк, Агентство по защите прав потребителей и прокуратуру, однако в итоге получила рекомендацию обращаться в суд. Суд первой инстанции не только отказал пенсионерке в удовлетворении иска, но и признал сделку по оформлению кредита действительной, несмотря на очевидную несоразмерность ежемесячного платежа её доходу. По мнению суда, она якобы могла обслуживать кредит, равный практически всей её пенсии.

«Получается, по логике суда, я не должна ни есть, ни пить, ни жить. То, что меня обманули, - это один вопрос. А то, что банк выдал кредит, зная, что он непосильный, - совсем другой. Я не прошу списать долг, я требую соблюдения закона», - подчёркивает пенсионерка.

Сейчас она продолжает добиваться справедливости в апелляционной инстанции, а также настаивает на том, чтобы банки несли ответственность за кредиты, оформленные без надлежащей оценки платёжеспособности клиентов и в условиях психологического давления.

История женщины - не единичный случай. Она надеется, что её иск создаст прецедент, который защитит других пожилых людей от подобных ситуаций.

Напомним, редакция Lada.kz опубликовала подкаст, в котором представители правоохранительных органов рассказали жителям Мангистау, как не стать жертвой интернет-мошенников.