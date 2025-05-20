18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.59
575.28
6.33
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.05.2025, 18:00

За три года из окон в Мангистау выпали около 30 детей: спасатели предупреждают об опасности

Происшествия 0 809 Наталья Вронская

В Мангистауской области участились случаи выпадения детей из окон. За последние три года в регионе зафиксировано около 30 подобных инцидентов, в результате которых дети получили как лёгкие, так и тяжёлые травмы. Один случай завершился трагически – ребёнка спасти не удалось, сообщает Lada.kz.

Фото с сайта polinka.top
Фото с сайта polinka.top

Так, 28 ноября 2023 года в Актау годовалый ребёнок выпал из окна второго этажа многоэтажного дома в 33 микрорайоне. От полученных травм он скончался. А 3 апреля 2025 года пятилетний мальчик выпал с пятого этажа в 19А микрорайоне. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Чаще всего несчастные случаи происходят с детьми в возрасте от двух до семи лет. В этом возрасте малыши ещё не осознают всей опасности игры у окон, - отметили в ДЧС.

Подобные трагедии, по словам спасателей, случаются из-за простых и, казалось бы, бытовых причин: открытые окна, москитные сетки без фиксации, расставленная у окон мебель, отсутствие ограничителей и защитных решёток, а главное – оставление малышей без присмотра родителей.

Большинство детей опираются на москитные сетки, считая их надёжными, и выпадают вместе с ними. Также малыши легко забираются на подоконники, используя стулья, тумбы и другую мебель, - поясняют специалисты.

В целях профилактики таких происшествий департамент по ЧС призывает родителей соблюдать простые, но жизненно важные правила:

  • не оставлять окна открытыми без присмотра;
  • устанавливать защитные блокираторы и решётки на окна;
  • не размещать мебель у окон;
  • не полагаться на москитные сетки как на средство защиты;
  • не оставлять ребёнка одного, особенно в помещении с открытым окном или балконной дверью.

Самое важное – это внимательность взрослых. Одна секунда беспечности может стоить жизни, - подчёркивают в ДЧС.

Сотрудники ведомства продолжают информационную и профилактическую работу среди населения, особенно в многоквартирных домах. Родителям советуют чаще говорить с детьми о правилах безопасности и оборудовать окна надёжными механизмами защиты.

С начала года в Казахстане уже 60 детей выпали из окон, пятеро из них погибли на месте, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

В прошлом году в стране зарегистрировано 196 подобных случаев. Особенно часто трагедии происходят в тёплое время года и в период летних каникул.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.