За три года из окон в Мангистау выпали около 30 детей: спасатели предупреждают об опасности

В Мангистауской области участились случаи выпадения детей из окон. За последние три года в регионе зафиксировано около 30 подобных инцидентов, в результате которых дети получили как лёгкие, так и тяжёлые травмы. Один случай завершился трагически – ребёнка спасти не удалось, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта polinka.top

Так, 28 ноября 2023 года в Актау годовалый ребёнок выпал из окна второго этажа многоэтажного дома в 33 микрорайоне. От полученных травм он скончался. А 3 апреля 2025 года пятилетний мальчик выпал с пятого этажа в 19А микрорайоне. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Чаще всего несчастные случаи происходят с детьми в возрасте от двух до семи лет. В этом возрасте малыши ещё не осознают всей опасности игры у окон, - отметили в ДЧС.

Подобные трагедии, по словам спасателей, случаются из-за простых и, казалось бы, бытовых причин: открытые окна, москитные сетки без фиксации, расставленная у окон мебель, отсутствие ограничителей и защитных решёток, а главное – оставление малышей без присмотра родителей.

Большинство детей опираются на москитные сетки, считая их надёжными, и выпадают вместе с ними. Также малыши легко забираются на подоконники, используя стулья, тумбы и другую мебель, - поясняют специалисты.

В целях профилактики таких происшествий департамент по ЧС призывает родителей соблюдать простые, но жизненно важные правила:

не оставлять окна открытыми без присмотра;

устанавливать защитные блокираторы и решётки на окна;

не размещать мебель у окон;

не полагаться на москитные сетки как на средство защиты;

не оставлять ребёнка одного, особенно в помещении с открытым окном или балконной дверью.

Самое важное – это внимательность взрослых. Одна секунда беспечности может стоить жизни, - подчёркивают в ДЧС.

Сотрудники ведомства продолжают информационную и профилактическую работу среди населения, особенно в многоквартирных домах. Родителям советуют чаще говорить с детьми о правилах безопасности и оборудовать окна надёжными механизмами защиты.

С начала года в Казахстане уже 60 детей выпали из окон, пятеро из них погибли на месте, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

В прошлом году в стране зарегистрировано 196 подобных случаев. Особенно часто трагедии происходят в тёплое время года и в период летних каникул.