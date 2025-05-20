Мальчик потерял сознание из-за опасной игры: полиция Мангистау прокомментировала инцидент

Правоохранители прокомментировали инцидент, в ходе которого подросток потерял сознание из-за игры «Собачий кайф», сообщает Lada.kz .

Фото очевидцев

Как заявили в департаменте полиции Мангистауской области, стражи порядка установили, что подросток не был участником игры «Собачий кайф».

По предоставленным данным, школьник играл на детской площадке один, потерял равновесие, упал и получил травму.

Несчастный случай произошел по неосторожности, - сообщили в ведомстве.

В Мангистауской областной детской многопрофильной больнице добавили, что пострадавший все также находится в отделении травматологии и получает необходимое лечение.

Напомним, ранее среди жителей Актау распространилась инфорамация о том, что 18 мая на детской площадке из-за игры «Собачий кайф» сознание потерял подросток. Ему понадобилась помощь медиков.