Найден пропавший в Актау 71-летний мужчина

Фото предоставили родственники

Разыскиваемый родственниками 71-летний Игорь Бжицкий, страдающий потерей памяти и дезориентацией, самостоятельно вернулся домой примерно в 16:00 часов.

По словам его родных, он не пострадал.

Люди звонили, говорили, что видели его. Мы благодарны всем неравнодушным, кто сообщал о его местонахождении, - обратились родные Игоря Бжицкого.

Напомним, 71-летний пенсионер вышел из дома около 08:30 утра сегодня, 4 июня, и пропал.