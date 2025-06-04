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04.06.2025, 17:12

Найден пропавший в Актау 71-летний мужчина

Происшествия 0 1 618 Сергей Кораблев

Мужчина, страдающий потерей памяти, самостоятельно вернулся домой к родственникам, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили родственники
Фото предоставили родственники

Разыскиваемый родственниками 71-летний Игорь Бжицкий, страдающий потерей памяти и дезориентацией, самостоятельно вернулся домой примерно в 16:00 часов.

По словам его родных, он не пострадал.

Люди звонили, говорили, что видели его. Мы благодарны всем неравнодушным, кто сообщал о его местонахождении, - обратились родные Игоря Бжицкого.

Напомним, 71-летний пенсионер вышел из дома около 08:30 утра сегодня, 4 июня, и пропал.

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