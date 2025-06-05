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04.06.2025, 21:26

Густой дым напугал жителей Актау: владельца лаундж-бара привлекли к ответственности

Происшествия 0 1 652 Сергей Кораблев

На владельца лаундж-бара оформили протокол за появление густого дыма, который жители Актау заметили в 11 микрорайоне сегодня, 4 июня. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По данным ведомства, сегодня, 4 июня, в 11:12 часов в центр 101 поступило сообщение о задымлении на крыше лаундж-бара «Кантар».

По рангу №2 на место происшествия выехали 20 сотрудников и четыре единицы техники.

В ходе осмотра установлено: в кухне бара при сгорании большого объема угля в мангале произошло возгорание жировых отложений в вытяжной системе.

За нарушение требований пожарной безопасности в отношении владельца заведения составлен протокол по части 1 статьи 410 КоАП РК. Она предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 5 (19 660 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 15 (58 980 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 25 (98 300 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП (196 600 тенге).

Регулярная чистка вытяжных систем – залог пожарной безопасности, - напомнили спасатели.

Напомним, горожан встревожило появление густого дыма, валившего недалеко от места, где проходила торжественная церемонии подъема государственного флага РК.

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