Автомобиль сгорел в Актау

Возгорание автомобиля произошло на дороге в 15 микрорайоне. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

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Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного ДЧС сегодня, 5 июня, в 12:40 часов.

Инцидент произошел на дороге в 15 микрорайоне, возле дома №69.

Произошло полное горение автомобиля марки Chevrolet Aveo. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В автомобиле установлено газобаллонное оборудование объёмом 60 литров. В 12:53 часов пожар ликвидирован, - сообщили в ДЧС региона.

В тушении пожара задействованы: одна единица техники и семь сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Напомним, вчера, 4 июля, пожар произошел на территории войсковой части у жилого массива Акжелкен (бывший Приморский). Огонь ликвидировали в течение 18 минут. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.