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08.06.2025, 18:10

Мужчину с пистолетом задержали в Актау

Происшествия 0 1 933 Сергей Кораблев

В Актау полиция произвела задержание мужчины, у которого при себе был обнаружен пистолет. Его передали следственной группе, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По данным департамента полиции Мангистауской области, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қару», в дежурную часть поступило сообщение о неизвестном мужчине с холодным оружием возле дома №40 в 19 микрорайоне.

Правоохранители незамедлительно отреагировали и задержали 40-летнего местного города. В присутствии понятых у него был изъят сигнальный пистолет и патроны.

Медицинское освидетельствование показало, что задержанный находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Он был передан следственной группе. Назначены соответствующие экспертизы.

В полиции напомнили, что в рамках акции «Қару» лица, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности и получают соответствующие денежные выплаты. При этом незаконное хранение, передача, сбыт или транспортировка оружия и боеприпасов влечет административную или уголовную ответственность.

Напомним, ранее в Актау задержали троих жителей с оружием и наркотиками.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
У него был изъят сигнальный пистолет и патроны. С какой стати сигнальный пистолет стал оружием?
08.06.2025, 14:26
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