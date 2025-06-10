Подросток утонул в Актау

Сегодня, 9 июня, в 9А микрорайоне произошел трагический случай, в ходе которого двое подростков стали тонуть, один из них впоследствии скончался, передает Lada.kz .

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Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ДЧС Мангистауской области, инцидент произошел в 17:40 часов недалеко от малой архитектурной формы «I Love Aktau». Двое подростков 2011 года рождения стали тонуть. Из воды их извлекли очевидцы. В результате один из подростков скончался на месте.

По сведениям спасателей, школьники купались в необорудованном месте.

Их вытащили очевидцы. Первый, к сожалению, погиб. Второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу, - проинформировали в ведомстве.

По вызову работали 12 специалистов департамента, пять единиц техники и одно плавсредство. Также две бригады скорой помощи, 12 полицейских и шесть патрульных машин.