Спасенный из воды в Актау подросток находится в реанимации

Мальчик, едва не утонувший в 9А микрорайоне, доставлен в реанимационное отделение, передает Lada.kz .

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Несчастный случай произошёл днём 9 июня. Очевидцы вытащили из воды двух подростков. Один из них – мальчик 2011 года рождения – был госпитализирован, второй скончался на месте происшествия.

Спасенный подросток находится в отделении реанимации. Его состояние оценивается как стабильное. Он в сознании, дышит самостоятельно, - сообщили врачи.

Ранее в ДЧС сообщали, что на набережной 9А микрорайона очевидцы извлекли из воды двух тонувших школьников. Один из них впоследствии скончался, второго экстренными службами доставили в больницу.