Жители Мангистау получили штраф за купание в море в пьяном виде

Спасатели провели ночной рейд по контролю соблюдения правил безопасности на водоемах, в ходе которых выявили купающихся в состоянии алкогольного опьянения граждан, передает Lada.kz .

Фото: скриншот из видео

Грубое нарушение правил безопасности на водоемах, а именно купание в ночное время суток и в состоянии алкогольного опьянения, выявили сотрудники департамента по ЧС и полицейские.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье 412 КоАП РК (Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах). Санкция данной статьи предусматривает штраф на физических лиц в размере 7 МРП (27 524 тенге).

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области призывает граждан строго соблюдать правила поведения на воде: не купаться в запрещённых местах и ночное время, использовать спасательные средства, не оставлять детей без присмотра.

Напомним, 9 июня в Актау утонул 14-летний подросток.