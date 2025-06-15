Взрыв автомобиля попал на видео в Актау

На кадрах видео запечатлён горящий автомобиль, после чего раздаётся взрыв. В момент инцидента рядом находились пожарные. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ДЧС региона, передаёт Lada.kz .

Кадр видео

Видеоролик с моментом взрыва опубликовали в местных пабликах.

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что пострадавших в инциденте нет.

Пожар произошел сегодня, 15 июня в селе Бейнеу. Сообщение о загоревшемся автомобиле поступило в 12:21.

Для ликвидации возгорания была привлечена одна единица техники и шесть человек личного состава пожарной части №6. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ДЧС региона.

Ранее, 5 июня, сгорел автомобиль а Актау. В результате пожара никто не пострадал.