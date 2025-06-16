Автомобиль перевернулся на проезжей части в Актау

Вчера, 15 июня, в 34А микрорайоне произошла авария, в ходе которой перевернулся автомобиль. В департаменте полиции Мангистауской области рассказали подробности случившегося, сообщает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

По данным ведомства, инцидент произошел в в 23:30 часов.

Водитель, управляющий автомобилем Toyota Camry, врезался в Lexus. От столкновения Toyota Camry перевернулась. На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция.

Все участники аварии отпущены домой. Пострадавших нет. На водителя Toyota Camry составлен административный протокол. Он являлся виновником аварии, - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Напомним, ранее в Бейнеу камеры запечатлели горение и взрыв автомобиля.