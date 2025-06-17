Остановился, где захотел: в Актау водителя наказали за помеху на дороге

В Актау сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, совершившего остановку в неположенном месте – прямо посреди дороги, чтобы посадить пассажира, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Сегодня, 17 июня, на официальной странице полиции Актау в социальной сети появилась информация о привлечении к ответственности водителя за нарушение Правил дорожного движения.

В сообщении уточняется, что в результате мониторинга социальных сетей полицией было выявлено нарушение: на центральной дороге между 10 и 11 микрорайонами водитель автомобиля марки Audi преднамеренно создал помехи другим участникам движения.

На кадрах видно, как водитель совершает остановку в неположенном месте – прямо на проезжей части, чтобы посадить пассажира.

По данному нарушению стражи порядка составили в отношении водителя автомобиля Audi административный протокол по статье 614 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Для справки:

Статья 614 – Создание препятствий для движения транспортных средств.

Умышленное создание препятствий для движения транспортных средств влечет штраф на физических лиц в размере трех (11 796 тенге), на должностных лиц – в размере 10 месячных расчетных показателей, или 39 320 тенге.

Напомним, 15 июня в 34А микрорайоне произошла авария, в ходе которой перевернулся автомобиль.