18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.45
598.59
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.06.2025, 14:14

Остановился, где захотел: в Актау водителя наказали за помеху на дороге

Происшествия 0 2 147 Лиана Рязанцева

В Актау сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, совершившего остановку в неположенном месте – прямо посреди дороги, чтобы посадить пассажира, передает Lada.kz.

 

 

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Сегодня, 17 июня, на официальной странице полиции Актау в социальной сети появилась информация о привлечении к ответственности водителя за нарушение Правил дорожного движения.

В сообщении уточняется, что в результате мониторинга социальных сетей полицией было выявлено нарушение: на центральной дороге между 10 и 11 микрорайонами водитель автомобиля марки Audi преднамеренно создал помехи другим участникам движения.

На кадрах видно, как водитель совершает остановку в неположенном месте – прямо на проезжей части, чтобы посадить пассажира.

По данному нарушению стражи порядка составили в отношении водителя автомобиля Audi административный протокол по статье 614 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Для справки:

Статья 614 – Создание препятствий для движения транспортных средств.

Умышленное создание препятствий для движения транспортных средств влечет штраф на физических лиц в размере трех (11 796 тенге), на должностных лиц – в размере 10 месячных расчетных показателей, или 39 320 тенге.

Напомним, 15 июня в 34А микрорайоне произошла авария, в ходе которой перевернулся автомобиль. 

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…