Мужчина попал под колеса пассажирского автобуса в Актау

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Дорожный инцидент произошел сегодня вечером, 18 июня, около 18:00, на остановке общественного транспорта «Рахат» в 8А микрорайоне.

По словам очевидцев, автобус заходил в «карман» для высадки пассажиров, где в этот момент находились двое мужчин. Один из них оказался под колесами. На месте происшествия осталась лужа крови, пострадавший получил серьёзнейшие травмы.

В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что вызов поступил в 17:53. Пострадавшего экстренно доставили в областную больницу. Уже в 18:46 его перевели в «красную зону» - отделение для пациентов в критическом состоянии, нуждающихся в неотложной помощи.

Lada.kz ожидает комментариий от департамента полиции Мангистауской области.