Мужчина под колесами автобуса в Актау – медики рассказали о его состоянии

Реанимационное отделение МОБа. Фото автора

Как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы, пациенту провели экстренную операцию. Сейчас он находится в центре общей реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Напомним, 18 июня на остановке рядом с ТЦ «Рахат» в 8А микрорайоне человек оказался под колесами автобуса, который заезжал в кармашек для высадки и посадки пассажиров.