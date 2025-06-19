Неизвестный летательный аппарат обнаружен в Мангистау

Настоящий переполох среди жителей вызвал летательный аппарат, похожий на военный дрон, в Каракиянском районе Мангистауской области, сообщает Lada.kz. .

Фото очевидцев

По словам очевидцев, летательный аппарат был найден сегодня днем, 19 июня, в Каракиянском районе около пограничной ж/д станции Болашак.

На данный момент известно, что о находке сообщено в соответствующие органы.

На место выехали представители правоохранительных и экстренных служб для выяснения обстоятельств инцидента.

По данным из открытых источников, данный объект является беспилотником.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.