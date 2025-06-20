Скутерист врезался в «легковушку» в Актау: стали известны подробности

Медики и полиция рассказали подробности ДТП, в ходе которого скутер столкнулся с легковым автомобилем, сообщает Lada.kz .

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По информации пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы, пострадавший водитель скутера – 23-летний местный житель – жаловался на удар и кровотечение в области головы, симптомы появились в течение 10-15 минут после ДТП. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленно-резаную рану в области левого виска. В настоящее время пациент отпущен домой.

По данным департамента полиции Мангистауской области, в отношении водителя Toyota Camry составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль нарушителя отправлен на штрафстоянку.

Напомним, авария произошла вечером 19 июня на автодороге между 12 и 16 микрорайонами.

Для справки

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.