Жителя Форт-Шевченко осудили за убийство

Мужчина зарезал своего собутыльника и получил десять с половиной лет тюрьмы, передает Lada.kz .

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Дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде Мангистауской области. Как стало ясно из материалов дела, 50-летний, ранее судимый безработный житель Форт-Шевченко, нанес смертельное ножевое ранение своему собутыльнику.

Убийство случилось ночью 1 апреля 2025 года в доме подсудимого. В ходе активного возлияния с приятелем вспыхнула ссора, хозяин квартиры взял нож и нанес оппоненту удар в шею. Нож задел крупную артерию, что привело к обильному кровотечению. Потерпевший упал на пол и скончался на месте происшествия от потери крови.

Подсудимый провел еще четыре дня в квартире с трупом, продолжая употреблять алкоголь. 4 апреля он решил упаковать распухшее тело теперь уже покойного приятеля в пакет и выставить на балкон. Но его сил хватило только на то, чтобы дотащить тело до туалета. Там он его и оставил еще на два дня, пока преступление не открылось.

Мужчину обвинили в убийстве (ч.1 ст.99 УК РК).

Потерпевшую сторону представляли бывшая жена убитого и несовершеннолетний ребенок. В ходе судебного заседания она рассказала, что мужчина уходил в недельный запой раз в месяц, поэтому родственники привыкли к его отсутствию.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил 10 лет 6 месяцев заключения в исправительном учреждении усиленного режима. В пользу потерпевшей стороны взыскано 7 млн тенге морального ущерба.