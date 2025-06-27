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27.06.2025, 09:28

Апелляционная коллегия вынесла решение супружеской паре по делу о рекламе наркотиков в Актау

Происшествия 0 1 493 Лиана Рязанцева

В Мангистауском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу супругов Руслана Сисиева и Милены Зиганшиной. Адвокат Виолетта Зайнулина заявила, что действия суда нарушили нормы Конституции РК, передает Lada.kz.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

В областном суде 25 июня завершилось рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу Сисиева Руслана и Зиганшиной Милены. По ее словам, несмотря на заявления о процессуальных нарушениях и поданные ходатайства, апелляция оставила без изменений приговор первой инстанции.

Одним из ключевых нарушений, на которое указала адвокат, стало рассмотрение дела в отсутствие осуждённых.

И Сисиев, и Зиганшина подали письменные заявления о личном участии в судебном процессе. Дополнительно в судебном заседании адвокатом было подано ходатайство об обеспечении личного участия подзащитных, однако и оно было отклонено. Личное участие — не формальность, а право, закреплённое в международных и национальных нормах. Его ограничение подрывает доверие к судебной процедуре, — сказала адвокат.

Виолетта Зайнулина сообщила, что в ходе разбирательства был заявлен отвод составу судебной коллегии в связи с сомнениями в объективности рассмотрения дела. Однако в удовлетворении отвода было отказано.

Адвокат  подчеркнула, что действия суда нарушили нормы Конституции РК - право на защиту, на справедливое судебное разбирательство.

В настоящее время защитой готовится жалоба в Верховный суд РК. Отказ в участии, отклонение процессуальных ходатайств без достаточной мотивации — всё это разрушает доверие к судебной системе. Мы продолжим правовую борьбу до восстановления нарушенных прав. Когда обвиняемому отказывают в участии в апелляционном процессе, а защита получает формальные отказы на каждое ходатайство, это уже не индивидуальное дело, а вопрос принципа. Правосудие должно быть прозрачным, состязательным и подотчётным обществу. В противном случае, его место занимает процедура без справедливости, — заключила адвокат.

Напомним, согласно приговору суда, 8 апреля 2025 года Руслан Сисиев признан виновным и приговорён к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, его супруга Милена Зиганшина — к 3 годам лишения свободы за незаконную рекламу наркотических средств.

Адвокат Виолетта Зайнулина поделилась деталями уголовного дела и указала на допущенные процессуальные нарушения в ходе судебного разбирательства.

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