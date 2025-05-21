Мужа и жену осудили в Актау за рекламу наркотиков: адвокат заявила о судебном произволе

В Актауском городском суде вынесен приговор супругам Сисиеву Руслану и Зиганшиной Милене за рекламу наркотиков. Адвокат Виолетта Зайнулина в беседе с корреспондентом Lada.kz поделилась деталями уголовного дела и указала на допущенные процессуальные нарушения в ходе судебного разбирательства.

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Согласно приговору суда, 8 апреля 2025 года Руслан Сисиев признан виновным и приговорён к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, его супруга Милена Зиганшина — к 3 годам лишения свободы за незаконную рекламу наркотических средств.

В поисках справедливого правосудия адвокат обратилась в редакцию Lada.kz за помощью в освещении дела.

Адвокат Виолетта Зайнулина сообщила, что при рассмотрении уголовного дела по статье 299–1 УК РК в отношении её подзащитных в Актауском городском суде были допущены процессуальные нарушения, затрагивающие их права и подрывающие принципы справедливого правосудия.

Виолетта Зайнулина рассказала о том дне, когда её подзащитных задержали — это случилось в ноябре 2024 года.

Мои подзащитные, проявившие доверчивость, открытость и доброжелательность, приютили у себя друга детства. Они позволили ему проживать в семье, не предъявляя к нему требований. Супружеская пара вела обычную трудовую жизнь, имела социальную стабильность и планы на будущее. Однако, однажды во время совместной прогулки этот друг предложил Сисиеву Р. подержать трафарет для нанесения надписи. По словам Сисиева, он даже не осознавал, что за надпись будет сделана и какие могут быть последствия. В тот момент рядом находилась его супруга — Зиганшина М. Спустя считаные минуты оба были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отделение, - рассказала адвокат.

По словам адвоката, в ходе всего судебного процесса защита неоднократно подавала ключевые ходатайства — о допросе следователя, допустившего серьёзные процессуальные нарушения; о признании действий третьего лица провокационными; об исключении сомнительных доказательств, включая показания наркозависимого свидетеля. Однако все эти ходатайства были либо проигнорированы судом, либо отклонены без должной мотивировки.

Особое удивление вызывает поведение суда по отношению к матери подсудимого. Судья отказала ей в статусе общественного защитника, указав на её «несостоятельность» из-за отсутствия юридического образования. Более того, судья в категоричной форме запретила любые свидания моего подзащитного Сисиева с матерью в СИЗО до оглашения приговора, нарушив право обвиняемого на контакт с близкими в условиях изоляции. Ключевой свидетель обвинения, находящийся на учете в наркологическом диспансере, не был вызван в суд. Защита ходатайствовала о его допросе и проведении экспертизы, однако судья отказала. Вместо этого были зачитаны его сомнительные показания, использованные как основное доказательство вины, - рассказала Виолетта Зайнулина.

Адвокат указала на ряд серьёзных нарушений, допущенных в ходе следствия.

Показания свидетеля, состоящего на учете в наркологическом диспансере, были приняты без назначения обязательной экспертизы, несмотря на его подтвержденную наркозависимость. Третий участник событий (друг семьи), с которым были задержаны подсудимые, ранее неоднократно задерживался, но регулярно освобождался без последствий, что вызывает обоснованные сомнения в его статусе и возможной провокации. Допросы Сисиева и Зиганшиной проводились, по имеющимся основаниям, одновременно, с возможным нарушением принципа раздельности допросов (временные пересечения в протоколах), что недопустимо, - отметила Виолетта Зайнулина.

Она отметила, что судом были отклонены все вышеперечисленные ходатайства без указания причин и без надлежащего процессуального оформления, чем был нарушен принцип состязательности сторон, предусмотренный статьей 24 УПК РК и 77 Конституции РК.

Все указанные действия, по мнению Виолетты Зайнулиной, грубо нарушают нормы уголовно-процессуального законодательства, Конституции РК, а также положения Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующие каждому право на справедливое, публичное и беспристрастное судебное разбирательство.

Речь идёт не просто о нарушении процессуальных норм, речь идёт о человеческом достоинстве, о праве быть услышанным и защищённым. Этот процесс стал иллюстрацией того, как суд может утратить свою независимость, а обвинение превратиться в приговор без реальной защиты, - заключила адвокат.

Виолетта Зайнулина подчеркнула, что не намерена останавливаться и продолжит отстаивать права своих подзащитных. Она уже подала заявление в Верховный суд и ожидает рассмотрения дела в апелляционном суде 28 мая.

Напомним, в 2024 году три человека были задержаны в Актау за рекламу наркотиков.