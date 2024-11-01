Три человека задержаны в Актау за рекламу наркотиков

Фото и видео пресс-службы департамента полиции Атырауской области

В результате совместной работы пресечен факт незаконной рекламы синтетических наркотиков и задержана группа в составе трех лиц из города Актау.

У задержанных изъяты трафарет с надписями «MEF, SC, DUNE24CC, VPN», фломастер, топор, бита, баллончики для покраски в количестве 20 шт., 83 штук рекламных листовок, буклеты с QR-кодом идругие предметы, а также наркотические средства.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК и пунктам 1, 2) части 2 статьи 299-1 УК. Подозреваемые взяты под стражу с санкции следственного суда. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области Гани Бурамбаев сообщил о том, что только в текущем году заведено свыше 300 уголовных дел, связанных с распространением и хранением наркотиков. Все чаще в списке подозреваемых оказываются дети. Их привлекают «для работы», а также подсаживают на синтетику. Директор центра психического здоровья Мади Токанов, спикер второго выпуска подкаста "Что-то неладное", доступно и понятно описал причины, по которым люди «подскаживаются» на синтетические наркотики и вид зависимости, который образуется в мозге после первого употребления. Также редакция lada.kz поговорила с зависимым от синтетических наркотиков человеком, который поделился своей историей и рассказал, как потерял семью, работу, друзей, близких, а также интерес к жизни после того, как стал употреблять запрещенные препараты. Руководитель общественного фонда "Мы - за спорт, против наркотиков" Роман Уразимбетов рассказал, почему так сложно бороться с современными наркокартелями.