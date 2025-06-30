В результате ДТП перевернулся автомобиль в Актау

Сегодня, 30 июня, на перекрёстке между 16, 17, 18 и 19 микрорайонами произошла авария, в ходе которой перевернулся автомобиль. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

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Видео момента аварии появилось в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке между 16, 17, 18 и 19 микрорайонами сегодня, 30 июня.

На кадрах виден момент столкновения, в результате чего один из автомобилей перевернулся.

По данным полиции, водитель автомобиля Toyota Camry врезался в автомобиль Hyundai Santa Fe. В результате последняя автомашина опрокинулась.

На водителя автомобиля Toyota Camry составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Автомобиль водворили на штрафную стоянку. Два человека обратились за медицинской помощью в больницу, где им оказали необходимое лечение. После осмотра они были отпущены домой, — сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Напомним, 27 июня ДТП с шестью пострадавшими произошло вблизи села Мангистау. В аварии пострадали шесть человек. Все они были доставлены в приёмное отделение областной многопрофильной больницы.