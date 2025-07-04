Двух мужчин с наркотиками задержали в Актау

Двоих жителей Актау задержали по подозрению в незаконном хранении наркотических средств. В ходе обысков у мужчин были обнаружены бумажные свёртки с веществом, внешне похожим на марихуану, а также три устройства, приспособленных для курения наркотических средств, передает Lada.kz со ссылкой на полицию региона.

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По данным региональной полиции, 2 июля 2025 года около 15:48 часов в Актау задержаны двое мужчин по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

В ходе обысков, проведённых в отношении задержанных, в автомобиле марки Chevrolet Cobalt были обнаружены и изъяты два бумажных свёртка с веществом растительного происхождения зелёного цвета с характерным запахом, напоминающим марихуану. Изъятие проведено в процессуальном порядке. Позже, при осмотре одного из гаражей в комплексе «Гранит», расположенном в 25 микрорайоне, были найдены ещё два свёртка с веществом, схожим с марихуаной, а также три устройства, предположительно, предназначенные для курения наркотических средств. Все предметы были изъяты и направлены на экспертизу, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Актау задержали троих мужчин с оружием и наркотиками.

Кроме того, в областном центре служебная собака учуяла в организме человека наркотик уже после его употребления.