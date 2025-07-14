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14.07.2025, 11:38

В Актау третий день не могут найти пропавшего пенсионера

Происшествия 0 3 160 Сергей Кораблев

Продолжаются поиски 80-летнего Валерия Каракозова, который утром 12 июля вышел выгулять собаку и до сих пор не вернулся домой, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По словам родственников, заявление о пропаже Валерия Каракозова было принято полицией в день происшествия. Однако, как утверждает семья пенсионера, никаких активных действий с момента обращения не последовало.

Уже третий день никаких результатов. Мы могли бы найти его по камерам наблюдения, если бы их посмотрели сразу. Человек  не иголка в стоге сена! Тем более, Актау  не мегаполис, - говорят близкие Валерия Каракозова.

Отчаявшись ждать помощи, родные начали собственные поиски. Им удалось самостоятельно получить видеозапись с камеры наблюдения продуктового магазина у дома №51 в 12 микрорайоне, где был замечен пенсионер. Сейчас они просят горожан помочь с распространением этой записи.

Тех, кто обладает сведениями о местонахождении Валерия Каракозова, просят обратиться в полицию или связаться с его родственниками: 102 или +7 (702) 636-99-14.

Напомним, 80-летний Валерий Каракозов вышел из дома 12 июля в 07:30 часов, чтобы погулять с собакой породы пекинес в 12 микрорайоне, и пропал.

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