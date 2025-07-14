Пропавшего пенсионера и его собаку нашли мертвыми в Актау

Поиски 80-летнего Валерия Каракозова, который пропал 12 июля после того, как вышел выгулять собаку, завершились трагедией, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили родные Валерия Каракозова

Мужчину и его питомца, как говорят его родственники, нашли мертвыми недалеко от бывшей резиденции президента.

Причины смерти пока официально не названы.

Напомним, 80-летний Валерий Каракозов вышел из дома 12 июля в 07:30 часов, чтобы погулять с собакой в 12 микрорайоне, и пропал.

Его семья заявляла о бездействии полиции и самостоятельно вела поиски, распространяя записи с камер видеонаблюдения и обращаясь за помощью к горожанам.

Lada.kz выражает соболезнования родным и близким Валерия Каракозова.