Пятилетний ребенок едва не утонул в бассейне на базе отдыха в Актау

На одной из баз отдыха в Актау пятилетний ребёнок едва не утонул в бассейне. Его вовремя заметил дежурный спасатель базы отдыха, после чего девочке была оказана первая медицинская помощь. Подробности редакции Lada.kz рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

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Происшествие произошло вчера, 15 июля, в 19:23, в 20 километрах от Актау - на базе отдыха «Guna».

По информации спасателей, ребёнок остался без присмотра взрослых и по неосторожности упал в бассейн для взрослых, глубиной 1,5 метра. Вскоре он начал тонуть.

Дежурный спасатель базы отдыха оперативно вытащил ребёнка из воды и оказал первую медицинскую помощь. Пострадавшая была доставлена бригадой скорой помощи в детскую областную больницу Актау. Состояние оценивается как тяжёлое, ребёнок находится в сознании и помещён в реанимационное отделение, - сообщили ведомстве.

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