Полицейские Тупкарагана спасли двух женщин, унесённых в открытое море на сапборде

Двух женщин унесло на сапборде в открытое море. Добраться до суши отдыхающим помогли полицейские Тупкараганского района. Видео спасения стражи порядка поделились на официальном аккаунте в Instagram, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

Инцидент произошел 14 июля около 22:47 часов. На пульт дежурного «102» поступил тревожный сигнал от очевидца: вблизи предприятия «KCOI», расположенного в 26 километрах от села Сайын Шапагатов, двух женщин уносит в открытое море на сапборде.

Информация незамедлительно была зарегистрирована в отделе полиции. На место происшествия выехали участковые инспекторы.

Благодаря слаженным действиям и оперативности сотрудников правоохранительных органов женщины были обнаружены и спасены. Течением и волнами их унесло на расстояние около 4 километров от берега.

Это не первый подобный случай в этом купальном сезоне. Днем 5 июля в Актау при проведении агитационных работ сотрудниками ДЧС Мангистауской области была спасена женщина, которую также унесло в море на сапборде.

До этого аналогичный инцидент произошел 22 июня в Каракиянском районе на территории базы отдыха «Ритм Нур» в Кендерли.

В свою очередь Lada.kz подробно рассказывала о том, кто отвечает за безопасность при катании на сапбордах. Материал по ссылке.