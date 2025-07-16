Тушение горящего автомобиля в Актау глазами спасателя

Момент тушения горящего автомобиля спасатель ДЧС снял на GoPro. Видеозаписью от первого лица поделились сотрудники департамента, передает Lada.kz.
Камеру для съёмки пожарный закрепил на шлеме. Благодаря этому на видео запечатлены все события от первого лица: выезд расчёта, прибытие к месту происшествия, охваченный пламенем автомобиль и процесс тушения пожара.
По данным спасателей, в автомобиле был установлен газовый баллон объёмом 60 литров.
На место происшествия оперативно прибыли две единицы техники и семь сотрудников специализированной пожарной части №1. Пожар был быстро локализован, угрозу удалось своевременно устранить. Пострадавших нет, - сообщают спасатели.
Также спасатели поделились видеозаписью ликвидации пожара, произошедшего в одном из домов в Жанаозене.
Пожар произошел 15 июля в микрорайоне "Оркен". Возгорание произошло на крыше дома.
К месту происшествия незамедлительно прибыли пожарные. Площадь горения составила 40 кв. м. Пострадавших нет. Выясняется причина возгорания. Уважаемые жители, строго соблюдайте правила пожарной безопасности, - говорится в сообщении спасателей.
Напомним, возгорание автомобиля произошло на дороге между 35 и 34 микрорайонами. В результате пожара никто не пострадал. Автомобиль выгорел полностью.
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