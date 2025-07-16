Тушение горящего автомобиля в Актау глазами спасателя

Момент тушения горящего автомобиля спасатель ДЧС снял на GoPro. Видеозаписью от первого лица поделились сотрудники департамента, передает Lada.kz .

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Камеру для съёмки пожарный закрепил на шлеме. Благодаря этому на видео запечатлены все события от первого лица: выезд расчёта, прибытие к месту происшествия, охваченный пламенем автомобиль и процесс тушения пожара.

По данным спасателей, в автомобиле был установлен газовый баллон объёмом 60 литров.

На место происшествия оперативно прибыли две единицы техники и семь сотрудников специализированной пожарной части №1. Пожар был быстро локализован, угрозу удалось своевременно устранить. Пострадавших нет, - сообщают спасатели.

Также спасатели поделились видеозаписью ликвидации пожара, произошедшего в одном из домов в Жанаозене.

Пожар произошел 15 июля в микрорайоне "Оркен". Возгорание произошло на крыше дома.

К месту происшествия незамедлительно прибыли пожарные. Площадь горения составила 40 кв. м. Пострадавших нет. Выясняется причина возгорания. Уважаемые жители, строго соблюдайте правила пожарной безопасности, - говорится в сообщении спасателей.

Напомним, возгорание автомобиля произошло на дороге между 35 и 34 микрорайонами. В результате пожара никто не пострадал. Автомобиль выгорел полностью.